Asl Toscana Sud Est: sciopero generale di 24 ore, venerdì 23 febbraio, possibili variazioni delle attività sanitarie e amministrative

Possibili disagi per gli utenti dell’ASL Toscana Sud Est, area senese, per l’intera giornata di venerdì 23 febbraio, a causa dello sciopero generale del personale della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria, tecnica, amministrativa, degli operatori socio sanitari e delle professioni infermieristiche e di altri Enti. Lo sciopero potrebbe implicare alcune variazioni al normale svolgimento delle attività ambulatoriali e dei servizi al pubblico, in riferimento all’adesione o meno del personale.L’Asl Toscana sud est si scusa per eventuali disservizi e ricorda che verranno comunque garantite le attività essenziali, l’assistenza medica di pronto soccorso e d’urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali.