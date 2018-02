Problema tecnico del gestore telefonico esterno all’ospedale causa disagi alle linee telefoniche

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si scusa per i disagi

Problemi ad alcune linee telefoniche dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. A causa di un guasto tecnico dipendente dal gestore telefonico esterno e di competenza della società che gestisce il servizio, si sono registrate delle criticità nella possibilità di effettuare chiamate sia in entrata che in uscita dall’ospedale Santa Maria alle Scotte.I tecnici della società interessata sono a lavoro per ripristinare il regolare traffico telefonico. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si scusa per gli eventuali disservizi, non ascrivibili alla volontà dell’azienda stessa.