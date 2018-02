Le donne dell’Associazione Serena vincono il premio per l’originalità al festival nazionale “Danza in fiera” nella categoria “Fantasy”

Dafne Rossi: “Sono piacevolmente sorpresa e orgogliosa delle nostre donne che, con grinta, coraggio e un pizzico di follia si sono cimentate in questa nuova avventura”

Dal burlesque come terapia per ritrovare il sorriso dopo il tumore al seno, a una vera e propria competizione di danza. Questa la piacevole sorpresa delle donne dell’Associazione Serena che, dopo solo un paio di mesi dall’inizio del corso organizzato dalla onlus, hanno partecipato a “Danza in Fiera”, un festival di danza nazionale che si è appena concluso a Firenze, dove hanno vinto il premio per l’originalità nella categoria “Fantasy”, con il nome d’arte “Les Plumes Roses”.“Sono piacevolmente sorpresa e orgogliosa delle nostre donne che con grinta, coraggio e un pizzico di follia si sono cimentate in questa nuova avventura – ha detto Dafne Rossi, presidente dell’associazione Serena, che da anni sostiene e supporta tutte le donne che combattono contro il tumore al seno - Grazie alla collaborazione del tutto gratuita delle artiste romane Valentina Tistoni ed Emanuela Sorgi, in arte ‘EV Twister’, abbiamo iniziato un corso di burlesque, nei locali messi a disposizione dall’Aou Senese, per aiutare le donne a riscoprire la propria femminilità durante e dopo la malattia, con allegria e sensualità”.Il corso di burlesque, insieme a quello di cucina e di pittura, e con il Laboratorio di Bellezza organizzato in collaborazione con l’Aou Senese, fa parte del programma ideato dalla onlus Serena. “Stare insieme e condividere emozioni, pensieri e anche paure – ha concluso Dafne Rossi – aiuta le donne a ritrovare la quotidianità che la malattia purtroppo, molto spesso, rovina. La nostra onlus è sempre a disposizione di tutte le donne che si trovano a combattere contro il cancro, da noi troveranno sorriso, conforto, coraggio, grinta e amicizia”.