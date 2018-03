Questa mattina si è verificato un guasto alla rete dati del poliambulatorio di via Pian d'Ovile a Siena che sta causando alcuni disagi a operatori e utenti dei servizi.Al momento ci sono criticità al regolare svolgimento delle attività di sportello (prenotazioni, accettazioni e pagamenti delle prestazioni, anagrafe assistiti e stranieri, rilascio esenzioni) e di altri servizi che necessitano del collegamento in rete. L'Azienda USL Toscana sud est si scusa per l'accaduto e informa che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la connessione quanto prima.