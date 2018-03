A ''Tutta salute'' su Rai3 si parla di asparagi e vene varicose, in studio la dottoressa Barbara Paolini

Diuretici, depuranti, antiossidanti, antinfiammatori, cardioprotettori e antitumorali. Sono alcune delle proprietà degli asparagi, piante protagoniste della puntata di “Tutta salute” di giovedì 15 marzo, in onda su Rai 3 a partire dalle 10.40. Ospite in studio la dottoressa Barbara Paolini, medico dietologo della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e vicesegretario dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica.La dottoressa Paolini parlerà di quelle che sono le qualità nutrizionali degli asparagi, sia coltivati che selvatici, approfondendo anche gli aspetti legati ad un loro corretto e sano consumo. Nella seconda parte di trasmissione, si parlerà anche di vene varicose con approfondimenti specifici e consigli utili per un’alimentazione mirata a mantenere in salute il nostro cuore e garantire il buon funzionamento della circolazione.