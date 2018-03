AOU Senese: ''Nessuna carenza di sangue all’ospedale Santa Maria alle Scotte''

Nessuna carenza di sangue ed emoderivati all’ospedale Santa Maria alle Scotte. La direzione sanitaria dell’Aou Senese smentisce la notizia diffusa da alcuni organi di informazione ( qui il comunicato stampa della Pubblica Assistenza della Valdarbia ) in riferimento ad una “preoccupante carenza di sangue e di plasma” al policlinico senese. Non c’è nessuna criticità particolare ma solo i consueti appelli di sensibilizzazione nei confronti dei donatori per i quali, in questo periodo, a causa dei virus influenzali e parainfluenzali, si registra un calo fisiologico nelle donazioni di sangue.“Periodicamente – spiega Giuseppe Campoccia, responsabile del centro emotrasfusionale dell’Aou Senese - facciamo appelli ai donatori, soprattutto nei periodi in cui le donazioni calano, durante le vacanze, nel periodo estivo e in concomitanza con l’arrivo dell’influenza oppure quando le scorte di sangue ed emoderivati sono sotto una certa soglia ma solo per aumentare le scorte”.Tutti gli interventi chirurgici programmati, di urgenza e di alta specialità sono pienamente garantiti. “Vorrei invitare tutti – conclude Campoccia – ad evitare inutili allarmismi che possano destare preoccupazioni infondate nella popolazione. Donare il sangue è importante, basta farlo periodicamente e con costanza”.