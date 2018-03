Conclusa la terza edizione del Master in Lean Healthcare Management - VIDEO

Elaborati 12 progetti di gruppo e altri 19 individuali a supporto del sistema sanitario

Roberto Gusinu, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese: "Soddisfatti per il percorso formativo e per le riflessioni di questa giornata"

Si è appena conclusa la terza edizione del Master Universitario di II° livello in Lean Healthcare Management, organizzato dall'Università degli Studi di Siena in collaborazione con l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Nel complesso del San Niccolò in via Roma, si è tenuta la discussione delle 19 tesi di master, con allievi provenienti da 10 aziende sanitarie diverse, alcune delle quali anche al di fuori della Regione Toscana. Ad aprire l’evento, a cui hanno partecipato diversi esperti anche della Regione Toscana, è stato il dottor Valtere Giovannini, direttore generale dell’Aou Senese, insieme al professor Ranuccio Nuti, prorettore alla sanità, e al professor Alessandro Agnetis, direttore del Master.Tra i discussant il dottor Roberto Gusinu, direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese: «Dai 19 progetti individuali e dai 12 progetti di gruppo emergono strumenti di assoluto interesse nell'ambito dei possibili cambiamenti ed adeguamenti del sistema sanitario. La discussione finale è stata un'utile occasione di confronto e dibattito su temi che interessano anche il nostro ospedale e la fruizione dei servizi sanitari per i cittadini». Un notevole contributo al master è stato fornito anche dall’Ufficio Lean dell’Aou Senese.VIDEO