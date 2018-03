 A ''Mi manda Rai 3'' si parla di mode a tavola, tra ''cibi senza'', vegan e vegetariani. In studio la dottoressa Barbara Paolini

Le ultime mode a tavola, la passione per i “cibi senza”, vegan e vegetariani. Sono questi alcuni dei temi che verranno trattati nella puntata di “Mi manda Rai 3” di lunedì 19 marzo, in onda su Rai 3 a partire dalle 10.Ospite in studio la dottoressa Barbara Paolini, medico dietologo della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e vicesegretario dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica. La dottoressa Paolini analizzerà le tendenze del momento per gli italiani a tavola, specificando quelle che sono le differenze tra le diete crudista, fruttariana e macrobiotica e anche tra dieta vegana e vegetariana. In scaletta anche l’apporto nutrizionale dei “cibi senza”, cosa li distingue dagli altri e come integrare prodotti più o meno processanti nell’ambito di una corretta e sana alimentazione.