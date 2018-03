Dottoresse dall’Armenia e dalla Giordania si formano a Siena

Internazionalizzazione all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Condividere esperienze e conoscenze sull’organizzazione del sistema salute, assistenza e ricerca. Questo l’obiettivo dello scambio formativo presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, di tre dottoresse provenienti da Armenia e Giordania, che approfondiranno le loro conoscenze in campo endocrinologico e genetico. Si tratta di Nona Martirosyan, del Nairi Medical Center, e di Hermine Danielyan del Saint Grigor Lusavorich Medical Center (le strutture sono situate a Erevan, capitale dell’Armenia): le due dottoresse armene saranno ospiti dell’Endocrinologia. Invece la dottoressa Aiah Amer Faisal Alshraiedeh, proveniente dal Al Khalidi Hospital and Medical center di Amman, Giordania, è in visita nella UOC Genetica Medica.Le dottoresse, appena arrivate alle Scotte, sono state accolte dal direttore generale Valtere Giovannini e rimarranno a Siena sino a venerdì 23 marzo. La delegazione internazionale visiterà anche il centro della città mercoledì 21 marzo, facendo tappa a Palazzo Pubblico.