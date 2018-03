Rugani Hospital, il servizio di endoscopia digestiva ora anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale

Novità sul fronte dell’attività ambulatoriale della Rugani Hospital. Dal mese di febbraio è possibile usufruire del servizio di endoscopia diagnostica della clinica senese anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, oltre che in forma privata. Un accordo importante, che permette, nei limiti della convenzione definita con la USL, di ridurre le liste d’attesa.Per accedere al servizio è sufficiente la ricetta del medico curante e il pagamento del ticket, se non esenti. Le prestazioni specialistiche e diagnostiche erogate dall’Azienda USL Toscana sud est possono essere prenotate, o eventualmente disdette, tramite CUP telefonico, sportelli CUP, farmacie che aderiscono al progetto CUP, e-mail. Tutte le informazioni sono sul sito Usl Sud Est Toscana, nella sezione "Cosa fare per prenotare visite ed esami".Una strumentazione e un servizio all’avanguardia. Il sistema di endoscopia digestiva della Rugani Hospital utilizza apparecchiature a fibre ottiche di ultima generazione. Gli esami endoscopici, eseguiti dal team formato dal dottor Francesco Langone e dalla dottoressa Giulia Fiorilli, vengono effettuati all'interno di una sala attrezzata per il monitoraggio costante del paziente prima, durante e dopo l'esame. All’interno della struttura è presente un'area dedicata per il riposo e l'osservazione dopo l'esame. La strumentazione si unisce alla costante attenzione per il paziente grazie anche alla possibilità di eseguire l'indagine in sedazione, aumentando la tollerabilità dell'esame.Informazioni. Per informazioni è possibile rivolgersi a Rugani Hospital, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30, chiamando il numero 0577 578320 oppure consultando il sito www.ruganihospital.it Prenotazioni. Per le prenotazioni in convenzione occorre rivolgersi al CUP della USL Sud Est telefonando al numero 0577 767676, che darà anche tutte le indicazioni rispetto alla corretta preparazione all’esame. Gli esami in forma privata, invece, continueranno invece ad essere prenotabili chiamando Rugani Hospital dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30, chiamando il numero 0577 578320.