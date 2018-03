Italia Nostra, restauro e valorizzazione dei Bagni di Petriolo

Stato di avanzamento del Progetto per la riqualificazione del Sito

Si è tenuto in settimana nella frazione di Pari, nel Comune di Civitella Paganico, un incontro organizzato da Italia Nostra presso l’Agriturismo Val di Farma, per presentare lo stato di avanzamento del Progetto volto al Restauro e alla Valorizzazione dei Bagni di Petriolo.Un appuntamento partecipato, svoltosi alla presenza di Alberto Savoi, Vice Sindaco del Comune di Civitella Paganico e di Mirko Giorgini, Consigliere del Comune di Monticiano, in rappresentanza del Sindaco Colozza.Al saluto del Vice Presidente della Sezione di Italia Nostra Siena, Vittorio Cambria, sono seguiti gli interventi dei relatori che hanno permesso ai partecipanti all’incontro di conoscere gli interventi già realizzati e quelli presto in opera.“Una mole di lavoro importante - fanno sapere da Italia Nostra - che ha favorevolmente impressionato i presenti, Amministrazioni comprese e che ha restituito la concretezza degli obiettivi di Progetto”.Al contributo portato dall’Architetto Paolella, Consulente Scientifico di Italia Nostra e Coordinatore del Progetto che ha proposto un’istantanea sul lavoro svolto e ha comunicato le ormai prossime scadenze, sono seguiti i contributi del Prof. Minutoli, Presidente di Sisma S.r.l – Spinoff dell’Università degli Studi di Firenze e del Prof. Arrighetti, Docente di Archeologia dell’Architettura presso L’università degli Studi di Siena.Questi ultimi hanno presentato dei modelli virtuali applicati in altre esperienze come esempio dell’impostazione che si intende dare alle attività previste.Tutti gli Interventi hanno destato interesse e curiosità e - motivo di particolare soddisfazione per quanti hanno creduto nel percorso compiuto - sembrano avere risvegliato l’entusiasmo apparso talvolta sopito, per un luogo di straordinaria bellezza come i Bagni di Petriolo, nel tempo interessato da vari fattori di minaccia e di degrado.“Siamo felici - concludono da Italia Nostra - della partecipazione attiva dei Cittadini e del consenso ottenuto dal lavoro presentato. Ancora più alta è la soddisfazione per un percorso che se da sempre ha visto il sostegno delle Amministrazioni, sta divenendo vero e proprio patrimonio della Comunità”.