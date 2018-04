Siena, l’Ordine dei medici diventa salotto culturale

Il sistema sanità e il suo futuro tra etica, lavoro, sicurezza e previdenza: sarà questo il tema del prossimo appuntamento de ‘Il salotto dell’Ordine’, il dibattito che, organizzato dall’Ordine dei medici di Siena, si terrà nella città del Palio, all’Hotel Garden (Via Custoza 2), il prossimo sabato 7 aprile alle 16, in occasione dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti.Padrona di casa sarà la giornalista Eva Crosetta, già conduttrice su La7 de L’Ora della Salute, che introdurrà i vari ospiti: il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, il Coordinatore nazionale del tribunale dei Diritti del Malato – Cittadinanzattiva Tonino Aceti, il sociologo e filosofo della medicina Ivan Cavicchi, il Presidente dell’Enpam (l’Ente previdenziale dei medici e degli Odontoiatri) Alberto Oliveti, il Presidente della Federazione tra cooperative di medici e di operatori sanitari, Maurizio Pozzi, e i Segretari generali nazionali delle Organizzazioni sindacali Cimo, Fimmg e Anaao-Assomed, rispettivamente Guido Quici, Silvestro Scotti, Costantino Troise.“Come Fnomceo abbiamo iniziato il percorso che condurrà, nel 2019, alla convocazione degli Stati Generali – spiega il presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Siena, Roberto Monaco, che della Fnomceo è il Segretario -. Il nostro incontro di sabato si inserisce in questo percorso, che ha come obiettivo quello di ridisegnare il ruolo del medico nella società e di riformare il Servizio Sanitario Nazionale. Ma non c’è futuro senza le radici, e quelle dei medici nascono dai valori etici fondanti la professione. Proprio per simboleggiare questo ponte tra passato, presente e futuro, l’Assemblea sarà l’occasione per consegnare, com’è ormai tradizione, i caducei d’oro e d’argento d’oro ai colleghi che festeggiano i 50 e i 25 anni dalla laurea, i ricordi della Federspev (Federazione nazionale pensionati e vedove dei sanitari), e, ai nuovi iscritti, le pergamene con il Giuramento di Ippocrate, insieme al Codice Deontologico”.