Al Valdichiana Outlet Village inaugurata la nuova Farmacia comunale

Taglio del nastro per il terzo presidio del territorio comunale di Foiano aperto nella strategica Land of Fashion

Taglio del nastro ufficiale per la nuova Farmacia Comunale di Foiano, aperta al Valdichiana Outlet Village alla presenza del Sindaco di Foiano della Chiana Francesco Sonnati, dell’Assessore regionale a infrastrutture e trasporti Vincenzo Ceccarelli, della Vice Presidente della Giunta regionale Lucia De Robertis, del consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità Stefano Scaramelli, del responsabile di gestione Multi Massimiliano Peron e del Center Manager Riccardo Lucchetti. “È con grande soddisfazione e orgoglio che inauguriamo la nuova farmacia comunale di Foiano – ha dichiarato il Sindaco Sonnati – importante servizio per i cittadini e per la sicurezza dei visitatori e dei lavoratori, aperto dopo un complesso procedimento che consentiva di istituire una farmacia aggiuntiva anche nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita, purché a distanza di 1500 metri da altre esistenti farmacie e con superficie di vendita superiore ai 10 mila metri quadrati. Per il Comune di Foiano della Chiana è un traguardo importante, che corona un impegno condiviso con il frequentatissimo Valdichiana Outlet Village”.La nuova Farmacia, gestita dal dottor Alessandro Fatai, offre tutte le prestazioni fondamentali, dalla presa in carico delle ricette mediche alla fornitura di farmaci, preparazioni galeniche, articoli sanitari, fino agli ausili per il proseguimento a domicilio di terapie complesse. In vendita prodotti specifici alimentari per la vita quotidiana e per la pratica sportiva, prodotti cosmetici nickel free per l'igiene del corpo e dei capelli, prodotti per l’igiene e la salute dei bambini e delle mamme, sia nella fase di gestazione che dopo il parto.Attivato anche il servizio di prenotazioni CUP, che permetterà ai cittadini di prenotare analisi e visite mediche specialistiche. Successivamente verranno attivati anche ulteriori servizi quali la presenza di un infermiere professionale e di un fisioterapista, la misurazione della pressione e dei valori di colesterolo, glicemia, creatinina.“Tagliamo oggi un importante traguardo – dichiara Massimiliano Peron – che arriva al termine di un complesso iter procedurale: per la prima volta dal momento della sua apertura, anche il Valdichiana Outlet Village è ora dotato di una nuova realtà che riteniamo fondamentale per i cittadini, i visitatori e per gli operatori del nostro centro”. “Una nuova apertura molto attesa, essenziale – gli fa eco Riccardo Lucchetti – che qualifica ulteriormente il livello dell’offerta di Valdichiana Outlet Village, punto di riferimento per lo shopping e l’erogazione servizi”.