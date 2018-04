Al ''Sarrocchi'' di Siena gli esami per l'abilitazione all'uso del defibrillatore

Si sono svolti questa mattina gli esami che hanno visto coinvolti oltre 200 studenti dell’Istituto Tecnico “T. Sarrocchi” di Siena per l’acquisizione del tesserino di abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico.Tappa finale dei corsi promossi e tenuti, con il patrocinio del Comune e dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Siena, dai formatori della Misericordia di Siena in seno al progetto “SiDeCar Junior”, rivolto agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado di Siena. Presenti all’appuntamento l’assessora all’Istruzione Tiziana Tarquini e il Dirigente scolastico del “Sarrocchi” Stefano Pacini.Già concluso, invece, il percorso formativo per gli studenti delle classi delle secondarie di primo grado con l’associazione Siena Cuore, la quale ha donato alle scuole 4 defibrillatori.