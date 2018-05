Carlo Marsiglietti e Barbara Magi (De Mossi Sindaco): ''Siena città in salute''

"Un settore da tutelare, snellire e riorganizzare è certamente quello legato alla dimensione del benessere fisico e psicologico sia del singolo cittadino che della collettività". Così un intervento di Carlo Marsiglietti e Barbara Magi candidati al consiglio comunale per la lista De Mossi Sindaco."La Promozione alla salute andrà intesa come tutela degli anziani, come snellimento delle liste di attesa per gli esami diagnostici di importanza fondamentale, come riorganizzazione del nostro Policlinico (sia negli spazi che nel numero dei ricoveri). A tale scopo, nel programma della lista “De Mossi Sindaco” è stata prevista l’istituzione di una Consulta Comunale che vigili su ospedale e sanità e che diventi punto di riferimento nel rapporto tra Comune e gli attori del mondo della sanità. È in studio inoltre un progetto per la realizzazione di due Case della Salute, che avranno, tra l’altro, anche la funzione di evitare le lunghe ore di attesa al Pronto Soccorso.Molta attenzione verrà rivolta alla promozione dell’Igiene Pubblica che ha come scopo principale quello di in-formare in maniera adeguata i cittadini sulla prevenzione e sui vaccini, su una promozione di stili di vita sani, su una cultura alimentare appropriata e sulle attività sportive e motorie per lo sviluppo psicofisico dei giovani e per l’invecchiamento attivo.Un nostro obiettivo a medio e lungo termine riguarda proprio la prevenzione e la promozione per vivere bene, a lungo e in salute. Non bisogna quindi tralasciare l’importanza di un’informazione adeguata e dedicata ai più giovani, di una promozione di sani e sportivi stili di vita, di una corretta cultura alimentare e di un coinvolgimento della fascia più anziana della cittadinanza per un invecchiamento attivo. Maggiori informazioni anche sulla prevenzione e sui vaccini, e sull’educazione sanitaria dei più giovani che trasversalmente coinvolga le scuole su temi caldi come tabagismo, dipendenze da alcool e droghe, sessualità consapevole e malattie a trasmissione sessuale.Per ultimo, ma non per importanza, abbiamo previsto l’aumento del numero delle aree cani attualmente mal gestite, tenute in uno stato pessimo e in una quantità esigua che ad oggi non soddisfa le necessità dei nostri amici a quattro zampe. Una migliore igiene del territorio passa anche attraverso una corretta e migliore gestione di aree dedicate a loro."