Prelievi anche nel pomeriggio: da lunedì 7 maggio apertura pomeridiana per il PPU, Punto Prelievi Unico - VIDEO

Il lunedì e mercoledì il servizio effettuerà orario continuato dalle 7.30 alle 16

Prelievi anche nel pomeriggio: da lunedì 7 maggio parte l’apertura pomeridiana per il PPU, Punto Prelievi Unico, situato nel tunnel d’ingresso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Come promesso dalla Direzione Aziendale, per agevolare, diversificare e migliorare i flussi di accesso al punto prelievi, grazie alla collaborazione dei professionisti dell’ospedale e a una diversa organizzazione interna, il PPU farà orario continuato ogni lunedì e mercoledì, dalle 7.30 alle 16. Nei restanti giorni, e cioè martedì, giovedì, venerdì e sabato, l’orario di apertura sarà 7.30 – 12.45.«La maggior parte degli esami – spiega il direttore generale dell’Aou Senese, Valtere Giovannini – non richiede il digiuno ed è quindi più utile, per i nostri pazienti, poter risparmiare tempo e pianificare il prelievo in maniera più funzionale alle proprie esigenze. La mattina dopo le ore 10, ad esempio, le attese sono minori e quindi chi non ha l’urgenza di dover fare il prelievo nella prima parte della mattina, può programmarlo con calma. L’apertura pomeridiana, inoltre – prosegue Giovannini – consente di migliorare i flussi di accesso all’ospedale, evitare le code, trovare parcheggio più facilmente e, in sintesi, offrire un servizio in base alle esigenze del paziente. Ringrazio tutti i professionisti per la grande collaborazione che ha consentito e sta consentendo di portare avanti l’apertura pomeridiana, che verrà gradualmente estesa anche ad altre specialistiche».Gli esami che richiedono il digiuno sono: glucosio “diagnostico”, test di tolleranza al glucosio, ammonio, curva insulinemica, insulina, peptide C, acidi Biliari. Per particolari esigenze diagnostiche rivolgersi al proprio medico.