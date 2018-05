''Policlinico e sanità, proposte sui problemi'', incontro organizzato dalla lista Alessandro Pinciani Sindaco

"Al centro di un disegno di città modello c’è l’attenzione per il lavoro, per l’istruzione e i servizi alla persona, per il servizio sanitario, è quello di cui si è parlato mercoledì 2 maggio presso l’Hotel San Marco a Siena, nell’ambito del confronto pubblico sul tema: “Policlinico e sanità proposte sui problemi”, organizzato dalla lista Alessandro Pinciani Sindaco.Il servizio sanitario è dunque un aspetto primario che merita la massima attenzione e il massimo impegno.Siena, città modello fino ad una ventina di anni fa, offriva ai senesi e non solo, una eccellenza tra i migliori servizi sanitari della regione. Il policlinico Santa Maria alle Scotte era polo di specializzazione in Toscana: all’avanguardia in diverse specializzazioni, forte della presenza di una Facoltà di Medicina caratterizzata da docenti illuminati e di grande fama.Con un moto lento ma progressivo il patrimonio di eccellenza sanitaria senese è stato massacrato.La grande struttura del policlinico è stata trascurata persino nella manutenzione ordinaria. Da enorme policlinico all’avanguardia è diventato un edificio arretrato e inadeguato, con strutture cadenti e sale operatorie insufficienti e anche non adeguate.I tagli drastici che da anni sono stati messi in atto dalla Regione Toscana con accanimento terapeutico certo non aiutano il mantenimento delle eccellenze presenti a Siena. La drastica riduzione dei posti letto e la necessaria riorganizzazione dei reparti, senza la possibilità di assunzione di nuovi professionisti e di personale infermieristico ha messo a dura prova la quotidiana attività del policlinico.Questa tendenza deve essere da subito invertita.Perciò serve con urgenza, un’azione di contrasto che parta dal territorio; dagli enti pubblici- in testa il Comune - a tutela delle Scotte e di tutto il sistema che gli ruota intorno.L’azione di difesa deve partire dal consolidamento e potenziamento delle eccellenze esistenti e dalla reale valorizzazione delle risorse umane.Occorre creare percorsi assistenziali multidisciplinari ben delineati, interconnessi, trasparenti e di facile accessibilità; creare una task force comunale all’interno dell’assessorato comunale di pertinenza per un’analisi dei punti di forza e delle criticità in campo sanitario. Utilizzo delle risorse con priorità alle necessità più urgenti e drastici tagli agli sprechi.Importante anche – come ha già cominciato a fare il dg Giovannini – un totale ripensamento degli ambulatori per un maggiore rispetto della privacy e della “dignità nell’attesa” e per migliorare l’accessibilità ai disabili. E, contestualmente a questa riorganizzazione pensiamo alla creazione di un punto unico di accettazione integrato con il CUP (prenotazioni, visite e pagamenti) che consenta la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie su tutte le specialistiche.Il rilancio delle Scotte passa necessariamente dal rilancio della Facoltà di Medicina attraverso la promozione e lo sviluppo dell’innovazione tecnologica, scientifica e di ricerca in campo sanitario permettendo alla popolazione l’accesso a servizi sanitari innovativi, più efficaci ed efficienti. Questo vuol dire anche recuperare e potenziare le Scuole di specializzazione sanitaria per assicurare alla città le migliori future risorse professionali.In questo quadro di riorganizzazione il ruolo del SINDACO e della macchina comunale non può restare marginale: il Primo Cittadino deve farsi garante delle emergenze sanitarie e migratorie, della protezione civile e del terzo settore; deve sviluppare una fitta integrazione tra sistema ospedaliero e città. Deve, infine, fare da ponte tra l’Ospedale ed il territorio attraverso l’Assistenza Domiciliare e l’integrazione con i servizi socio-sanitari pubblici.In questi anni è mancato molto anche il confronto con la ricca rete del volontariato particolarmente attivo a Siena e nella provincia. Facciamo nostro l’appello di Mario Balzanelli, Presidente della Società Italiana Sistema 118 che denuncia “lo smantellamento degli organi medici e infermieristici, ossia della componente sanitaria in grado di assicurare al paziente diagnosi e terapia, potenzialmente salvavita”. Dobbiamo mettere il personale sanitario in condizione di fare la differenza tra la vita e la morte. Anche nella nostra provincia le cose non vanno meglio. Lo andiamo dicendo da molto tempo. Aprire un tavolo comunale che accolga medici, infermieri e volontariato in ambito socio sanitario permetterebbe di creare una fitta rete di servizi collegata e coordinata che impedirebbe la dispersione delle energie e delle risorse.Siena è ancora ricca di uomini e donne capaci, volenterosi, pronti ad operare per il bene della collettività. Questa immensa risorsa non può essere sprecata in rivoli che si disperdono e non danno giusto valore alle attività assistenziali e sanitarie che pure vengono svolte in città.Il futuro sindaco dovrà farsi carico di mettere insieme ogni possibile contributo che arriva dal territorio e valorizzarlo attraverso un confronto continuo, mirato a dare ai cittadini un servizio sanitario capillare, attento ad ogni esigenza e necessità".