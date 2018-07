Da oggi le riprese Rai: San Casciano scelto da ''Alle falde del Kilimangiaro''

Il comune rappresenta la Toscana per conto dell’associazione dei Borghi d’Italia

Dal 25 luglio San Casciano dei Bagni ospitale riprese di una prestigiosa trasmissione della Rai. Il Comune è stato scelto per partecipare alla sfida per la selezione del "Borgo dei borghi", organizzata dal programma tv "Alle falde del Kilimangiaro". La straordinaria trasmissione di Rai Tre che, dato il successo delle scorse edizioni, quest'anno andrà in onda per quattro sabati in prima serata (probabilmente a novembre) e vedrà sessanta borghi partecipanti.Sono due per regione: vengono scelti direttamente dalla Rai tra quelli che fanno parte dei “Borghi più belli d'Italia"."San Casciano fa parte da anni di questa associazione, come ha da anni ha il riconoscimento della Bandiera arancione del Touring club - afferma il vicesindaco di San Casciano, Agnese Carletti – Ciò comporta una grande attenzione per mantenere gli standard di qualità necessari per non perdere i riconoscimenti. L'essere stati scelti come uno dei due borghi che rappresenterà la Toscana ovviamente ci rende orgogliosi". La troupe Rai, arrivata il 24, effettuerà le riprese per l’intera giornata.