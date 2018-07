A Palazzone la Festa del vino e del buglione

Dal 26 al 29 Luglio torna la sagra dedicata al vino nella frazione di San Casciano dei Bagni

Parte la XXXV edizione della Festa del vino e del buglione che si terrà, come ogni anno a Palazzone, dal 26 al 29 Luglio. Si tratta di un’occasione unica per trovare i migliori vini prodotti di una zona del comune di San Casciano Bagni, in provincia di Siena, da sempre particolarmente vocata alla produzione vitivinicola. Grazie alla sua particolare posizione di confine fra Toscana e Umbria, i vigneti di Palazzone riescono a offrire ottimi vini di alta qualità, dai Chianti agli importanti Igt rossi e bianchi (come dimostrano riconoscimenti ottenuti persino alla fine del 1800 in Francia). Fra le cantine presenti con i propri vini troviamo nomi “storici” come Mori, Ravazzi, Podernuovo a Palazzone, Il Roglio, Azienda San Filippo, Gentili, Podere Bulgherino.La Festa del vino si divide in tre aree principali: il ristorante, dove è possibile gustare accanto ai vini piatti tipici del territorio, fra i quali il famoso “buglione” preparato dalle bravissime cuoche del paese; l’Enoteca, che sarà aperta dalle 21,30 in poi, dove si ritroveranno i migliori vini selezionati delle cantine di Palazzone da gustare in un ambiente caratteristico come la “Piazzetta del Pozzo”; la piazza del paese, dove si alterneranno vari gruppi per chi ama ballare e godersi un po’ di musica. Saranno quattro serate da non perdere per chi ama i prodotti genuini, il buon vino e soprattutto per chi ama trascorrere piacevoli momenti in compagnia nelle fresche serate d’estate.