Violazione norme sicurezza in cantiere edile: due denunciati dai Carabinieri

A San Casciano dei Bagni, i Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Siena, hanno denunciato due persone in stato di libertà a conclusione di un'attività ispettiva effettuata presso un cantiere edile, per violazioni alle normative sulla sicurezza.I due, un 44enne socio e amministratore della ditta, ed un 44enne coordinatore in fase di esecuzione presso il cantiere edile, nati e residenti a Città della Pieve, sono stati accusati, a vario titolo, di non avere effettuato la prevista revisione trimestrale di funi e catene della gru a torre, di aver montato e messo a disposizione dei propri dipendenti un ponteggio metallico con parte della base di appoggio non saldamente assicurata al terreno, di non avere aggiornato il Piano di sicurezza e coordinamento in funzione delle lavorazioni eseguite al momento della verifica ispetiva.Sono state elevate ammende per un totale di 2.850 euro.