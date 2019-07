''La Terrazza'': a San Casciano dei Bagni il direttore del Parco archeologico di Pompei intervistato da Lorenza Foschini

Appuntamento in piazza Matteotti, a San Casciano, sabato 3 agosto (ore 18)



“La Terrazza”, sabato 3 agosto (ore 18) propone un evento da non perdere: Lorenza Foschini, nota giornalista Rai intervista Massimo Osanna, direttore del Parco archeologico di Pompei. Il tema: «un nuovo modello di turismo culturale è possibile?». Lo scenario questa volta è quello di piazza Matteotti, che per un lato si apre su un infinito paesaggio e che ha ispirato il nome dell’iniziativa, oltre ad essere un omaggio al film “La Terrazza” di Ettore Scola.



Dopo gli appuntamenti con Carlo Cracco e Brunello Cucinelli, ecco un personaggio di grande rilievo: il direttore di uno dei siti archeologici più noti al mondo, quello di Pompei. «Il prossimo ospite – afferma il sindaco Agnese Carletti – dimostra che gli incontri della “Terrazza” sono un momento di confronto molto utile, anche per una realtà come la nostra. Non a caso sono partiti, di recente, gli scavi alla riscoperta delle antiche terme romane. Si apre così, in maniera ancora più impellente per San Casciano, il tema di un turismo sostenibile e di un rilancio del nostro territorio su una base culturale. Tra l’altro, è dimostrato che un un euro investito in cultura porta benefici per 2,5 euro alla comunità». Appena confermato nel suo ruolo di direttore, protagonista di una gestione dinamica che ha portato benefici all’area archeologica, Massimo Osanna, dal 2014 al 2016, ha ricoperto l’incarico di Soprintendente speciale delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 2015 è professore ordinario di Archeologia classica all’Università Federico II di Napoli. È stato inoltre autore di numerosissime pubblicazioni. Osanna aveva cominciato la carriera nella sua Basilicata, dove aveva, tra le altre cose, ricoperto l’incarico di direttore della Scuola di specializzazione in Archeologia dell’Università degli studi della Basilicata.



La prossima iniziativa della “Terrazza” è a stretto giro: lunedì 5 agosto (ore 21), l’argomento della seduzione (e dei relativi “problemi”) sarà affrontato dall’attrice Sabrina Impacciatore, nell’incontro con Riccardo Romani, film-maker e scrittore. Sabato 10 agosto (ore 18) si parlerà della «vita di Aceto, tra mito e leggenda» direttamente con il celebre fantino del Palio, al secolo Andrea Degortes, intervistato da una giornalista che di Palio si è occupata a lungo per la Rai, Susanna Petruni. La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale La Terrazza in collaborazione con il Comune, ha il sostegno del prestigioso Hotel Fonteverde di San Casciano Bagni, conosciuto nel mondo per la Spa termale e le 42 sorgenti, e del Consorzio di operatori turistici Terre e Terme. Per informazioni: info@laterrazzaincontri.com.