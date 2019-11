Si perdono con l'autovettura in una zona impervia: rintracciati dai Vigili del Fuoco con il sistema Geoloc

I Vigili del fuoco del Comando di Siena, sono intervenuti alle ore 2.20 della scorsa notte nel comune di San Casciano dei Bagni in località podere Sovana, a seguito della richiesta di soccorso alla sala operativa 115, di quattro uomini 40enni che con la propria autovettura avevano perso l’orientamento in una zona impervia.L’operatore dei Vigili del fuoco in contatto telefonico con uno dei dispersi, tramite l’applicativo Geoloc VVF, un sistema in fase sperimentale, è riuscito ad individuare le coordinate geografiche trasmesse al distaccamento di Piancastagnaio che si è portato sul posto recuperando le quattro persone.