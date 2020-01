''Bacio dopo bacio'' continua la stagione teatrale sancascianese con lo spettacolo di Maddalena Rizzi

In scena sabato 18 gennaio, teatro dei Georgofili



La Stagione del Teatro dei Georgofili Accalorati di San Casciano dei Bagni prosegue con una gradita presenza, quella di Maddalena Rizzi. L'attrice sarà protagonista sabato 18 gennaio (alle 21) nella commedia "Bacio dopo bacio" di Paloma Pedrero, insieme ad Antonia Renzella e ad Andrea Murchio, per la regia di Filippo D'Alessio. Scene e costumi sono di Tiziano Fario.



“Bacio dopo bacio” è uno spettacolo che va in scena grazie alla collaborazione del Comune di San Casciano Bagni con il Teatro Boni di Acquapendente. Il tema è legato a una piacevole causalità: a volte, dimentichiamo che la vita tiene in serbo per noi un bacio nuovo in qualsiasi angolo. Ed ecco che la vita, all'improvviso, ci regala un bacio. Ci sono baci che sono come uno scontro di treni, altri sono come un poema. Ce ne sono di aspri e di dolci come ciliegie mature. Ci sono baci di bambini cattivi e baci di vecchi buoni. L'importante è che ci siano.



"Bacio dopo bacio" è un invito a sognare, a ricordare quei tempi in cui si è state ingenue, a convincerci che non c'è un momento né un'età per rinascere con un bacio. L'amore, qualsiasi tipo di amore, muove il mondo. Lo muove nel senso buono, verso il futuro, verso la costruzione. Ma l'amore erotico, quello che arriva quando meno te l'aspetti, è il più forte, il più misterioso. Ci fa ballare, muovere i fianchi di legno, le dita stanche, il cuore che avevamo messo in pensione. L'amore erotico, il desiderio, è l'opposto alla morte. Un istante, mille istanti di resurrezione. Ingressi 12 euro, ridotti 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: t. 0763 733 174, oppure 334 161 5504.