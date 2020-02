Internet veloce, lavori conclusi a San Casciano dei Bagni: al via l'attivazione del servizio

I cittadini che abitavano in "zone bianche" possono iniziare a contattare gli operatori per verificare la copertura

Cantieri che si aprono ed altri che si chiudono. Come a San Casciano dei Bagni in provincia di Siena, dove navigare veloci su internet (da casa) ovunque fino a mille megabit al secondo, veloci come e a volte più che in città (pure nelle frazioni e nei borghi più isolati), è ora realtà. I lavori avviati nei mesi scorsi sono infatti conclusi e i cittadini possono contattare gli operatori per verificare la copertura del servizio, scegliendo l’offerta che più si attaglia a loro tra i gestori che hanno deciso di utilizzare l’infrastruttura pubblica che si sta allestendo in tutta la Toscana e che Open Fiber, vincitrice del bando nazionale, gestirà per venti anni. La società opera infatti nel solo mercato all’ingrosso.La Regione due anni fa ha deciso di portare la fibra ottica fino alla soglia di casa dove gli operatori privati hanno scelto e comunicato di non voler investire. Sono le aree cosiddette “ a fallimento di mercato”, le uniche dove il pubblico può intervenire senza violare le norme europee sulla concorrenza: paesi troppi isolati e troppo poco popolati perché un’azienda valuti ad oggi conveniente un investimento, aree con una rarefatta presenza di imprese. Ma navigare veloci sul web accresce la competitività dei territori, rende più confortevole la vita, accorcia le distanze con il mondo e la pubblica amministrazione. Può essere uno strumento per frenare lo spopolamento delle aree interne. E così la Regione Toscana, tra le prime in Italia, ha deciso di non fare distinzioni.Sono già 34 i comuni, dei cantieri affidati ad Open Fiber, dove i lavori sono conclusi, un centinaio quelli dove sono stati avviati e sette dove, per le zone “bianche” che erano fino ad oggi scoperte, è partita la commercializzazione dei servizi: ovvero Buonconvento, San Vincenzo, Chianciano Terme, Montescudaio, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, oltre naturalmente a San Casciano dei Bagni. Con gli undici comuni del bando pilota affidato l’anno prima a Tim ai territori dove si stanno commercializzando i servizi vanno aggiunti Porcari, Bientina, Cerreto Guidi, Pomarance (in parte) e Santa Croce sull’Arno.I comuni però complessivamente coinvolti nell’intervento regionale - un investimento che vale circa 170 milioni - sono ben 268: praticamente tutti, pure i più grandi, anche se solo magari in quel caso per qualche borgo o gruppo di case sparse. La stima, un anno fa quando i lavori sono stati programmati, era di 784 mila cittadini interessati per 640 mila abitazioni ed imprese che avranno a disposizione servizi in banda ultralarga.. Entro il 2021 tutti i cantieri saranno conclusi.Nel caso di San Casciano dei Bagni la fibra (sono stati stesi quasi ventisei chilometri di cavi) ha permesso di cablare 1086 edifici, mentre altri 217 sono stati connessi utilizzando in parte anche dei ponti radio. Proprio oggi è stato attivato il primo contratto. Oltre al capoluogo le frazioni coinvolte sono state Celle sul Rigo e Palazzone. Il valore dell’opera realizzata è di 680 mila euro, iva esclusa."Una connessione veloce ad internet vuol dire, per le aziende, essere più competitive - sottolinea l’assessore all’innovazione della Toscana, Vittorio Bugli - . Significa facilitare l'industria 4.0. Portandola offriamo loro un vantaggio: se arriviamo prima di altre regioni il vantaggio raddoppia, se arriviamo tardi le freniamo. Ha l'effetto anche di rendere più semplice la vita ai cittadini che scelgono di restare (o tornare) a vivere in campagna, connessi al resto del mondo grazie ai servizi on line, capaci di dialogare, anche con la pubblica amministrazione, seduti in salotto o col proprio telefonino".“Questo è un momento fondamentale per la vita della nostra piccola comunità che da oggi è più vicina a tutto il resto del mondo – commenta la sindaca di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti - Dopo i mesi dei cantieri e qualche piccolo disagio, finalmente i nostri cittadini hanno la fibra in casa e ciò grazie ad un investimento pubblico. Questo non è un dettaglio da poco: è il segnale che le piccole comunità contano e di questo non posso che ringraziare, soprattutto la Regione Toscana”.