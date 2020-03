Emergenza Coronavirus: serrati controlli dei Carabinieri a San Casciano dei Bagni

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Montalcino, con l’obiettivo di prevenire il diffondersi del contagio attraverso il rispetto dei Decreti Governativi, emanati al fine contenere il rischio di contagio da covid-19.Nella giornata di ieri, mercoledì 25 marzo, i Carabinieri della Stazione di San Casciano dei Bagni, hanno denunciato in stato di libertà per inosservanza del DPCM 9 marzo 2020 e seguenti, violando gli articoli 650 e 495 del codice penale, un cittadino proveniente da un'altra regione, controllato nel territorio comunale e risultato, a seguito dei previsti accertamenti essersi spostato dal proprio luogo di residenza senza valido motivo, producendo una falsa autocertificazione.Nella circostanza, il soggetto all’atto del controllo ha riferito ai militari di trovarsi a San Casciano dei Bagni per motivi di lavoro: questi ultimi, insospettiti, hanno eseguito immediati accertamenti, recandosi direttamente sul luogo dichiarato, verificandone l’inattività e la presenza del soggetto precedentemente controllato, che ha poi ammesso la non veridicità di quanto dichiarato in precedenza.