San Casciano dei Bagni, ''La Terrazza'' ospita Rino Rappuoli

Lo scienziato, sabato 1 agosto (ore 18,30) in piazza della Repubblica



“La Terrazza” di San Casciano dei Bagni prolunga il calendario delle iniziative sull’onda del successo dei primi incontri, e lo fa con un personaggio di eccezione: Rino Rappuoli. Il microbiologo, tra i più noti al mondo, sabato 1 agosto dialogherà con il giornalista Pino Di Blasio, caposervizio della redazione senese della Nazione.



L’appuntamento in piazza della Repubblica (ore 18,30), dal titolo “Dai vaccini agli anticorpi, la nuova frontiera dei virus”, prefigura una domanda inevitabile nei confronti di un fuoriclasse della ricerca, universalmente noto per le sue competenze sull’immunologia: quando sarà disponibile uno strumento per combattere la Covid-19?



Rappuoli, attualmente chief scientist e head of external R&D dell'azienda GSK vaccine, ha annunciato un'alleanza con Sanofi, per arrivare in breve tempo alla realizzazione di un vaccino. In ogni caso ne sapremo di più sabato pomeriggio da un personaggio che è il cofondatore della microbiologia cellulare e pioniere dell’approccio genomico nello sviluppo dei vaccini. Tra maggiori risultati di Rappuoli, la ricerca alla base di vaccini contro varie tipologie di influenza, meningite, pneumococco, menginococco e megingite B. Laureato all’Università di Siena nel 1976, dall’acquisizione di Sclavo da parte di Chiron, passando poi per Novartis e Gsk, ha sempre guidato i settori ricerca e vaccini delle varie multinazionali. In questi giorni è stato chiamato come professore straordinario di biologia molecolare al dipartimento di Biotecnologie, chimica e Farmacia dell’Università di Siena, dove già coordina l'attività di ricerca sugli anticorpi monoclonali terapeutici. Nel suo curriculum di insegnante ci sono docenze alla Rockefeller University di New York e alla Harvard Medical School di Boston e, naturalmente, non si contano i riconoscimenti, tra i quali la Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica già nel 2005.



Avrà tante cose da raccontare Rappuoli alla “Terrazza” di San Casciano Bagni, dove molti personaggi legati alla realtà termale e al territorio della Val di Chiana o della Val d’Orcia hanno dialogato con gli intervistatori e il pubblico in queste ultime settimane. Nel novero lo stesso Rappuoli, nato nel Comune confinante, Radicofani.



«C’è grande attesa per questo incontro – osserva il sindaco di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti – che consente ad una piccola comunità di conoscere le potenzialità di una ricerca in grado di salvare vite umane, di evitare i rischi e i disagi legati a una pandemia. La dimostrazione che anche un piccolo centro può uscire dall’isolamento attraverso la cultura, il confronto, facendo crescere una comunità».



“La Terrazza” nasce per volontà dell’attuale sindaco Agnese Carletti e di Federica Damiani, ma anche di tanti cittadini, delle attività commerciali come dell’Hotel Fonteverde, importante realtà termale. Prossimo appuntamento domenica 2 agosto, con due influencer di eccezione: Paolo Stella e Cristina Fogazzi (ore 18,30) sempre in piazza della Repubblica.