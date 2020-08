San Casciano dei Bagni, Paolo Stella e Cristina Fogazzi: le star del web a ''La Terrazza''

Domenica 2 agosto, alle ore 18,30 in piazza della Repubblica



Paolo Stella e Cristina Fogazzi sono protagonisti domenica 2 agosto (ore 18,30) del ciclo di appuntamenti della Terrazza di San Casciano dei Bagni, il progetto culturale che anima l’estate 2020 promosso dal sindaco della cittadina senese, Agnese Carletti, da Federica Damiani e da realtà locali come lo spa resort Fonteverde. Legate da una profonda, divertente e sincera amicizia, le due star del web si presentano in piazza della Repubblica per presentare il loro nuovi libri editi da Mondadori: Per caso (tanto il caso non esiste), il secondo romanzo del content digital creator Paolo Stella, e la nuova edizione della Guida cinica alla cellulite firmata dalla beauty guru Cristina Fogazzi, imprenditrice conosciuta da tutti come l’Estetista cinica.



In occasione di questo attesissimo evento, i due autori salgono sul palco per condividere con il pubblico i contenuti delle loro opere ma soprattutto per raccontare, nel loro stile ironico, empatico e coinvolgente, i molti retroscena che hanno accompagnato l’ideazione e la scrittura dei libri, così come l’emozione di essersi sfidati a colpi di vendite per raggiungere insieme la vetta delle classifiche.



«La Terrazza racconta – osserva il sindaco Carletti - le storie delle eccellenze del nostro tempo e gli influencer stanno segnando profondamente questo momento storico, che piaccia o meno. Sono felice di ospitarne due dei più importanti sulla nostra piazza, due personaggi che tra l'altro si sono distinti nell'ultimo periodo per aver messo a disposizione dei piccoli borghi la loro visibilità».



Con un linguaggio leggero, immediato, sottile, Per Caso (tanto il caso non esiste) racconta la personalissima storia di Paolo Stella, i sentimenti più profondi e i molti conflitti interiori, la relazione con i genitori e i quattro fratelli, le paure di affrontare la propria sessualità, le delusioni e l’affetto della famiglia. Emerge tutto il mondo interiore dell’autore, quello con cui ha dovuto fare i conti prima di arrivare alla piena consapevolezza di sé e alla popolarità.



La Guida cinica alla cellulite, che segna un primato diventando la ristampa più acquistata nella storia recente dell’editoria, è invece un orgoglioso manifesto della normalità, un elogio al valore della bellezza reale, genuina, imperfetta, dirompente, firmato da Cristina Fogazzi che partendo da un blog ha cambiato l’approccio alla beauty experience e ha creato un’azienda, VeraLab, da oltre 28 milioni di euro. Dalle pagine emergono consigli di bellezza consapevole e suggerimenti concreti per la remise en forme definiti anche attraverso il contributo del dottor Enrico Motta.