''Immaginando il prossimo viaggio'': Camila Raznovich a ''La Terrazza'' di San Casciano dei Bagni

Camila Raznovich, sabato 5 settembre (ore 18,30 in piazza della Repubblica) parteciperà a “La Terrazza” di San Casciano Bagni. In programma un incontro dal titolo “Immaginando il prossimo viaggio”.La conduttrice televisiva e autrice di alcune pubblicazioni, con un passato da vee-jay ad Mtv e un presente alla guida del programma "Il borgo dei borghi", parlerà della sua vita, del futuro, della sua attività professionale che si lega anche alla scoperta del mondo, di luoghi intimi del nostro Paese come di interi continenti. Nata da genitori argentini, con il padre di origini russo-ebraiche e la madre con radici italiane, ha vissuto l’infanzia e la giovinezza a Milano, passando per Londra e l’India. In tv esordisce nel 1992 con Fiorello. Poi diventa una delle prime presentatrici di Mtv, rete con la quale sviluppa diversi programmi. Le conduzioni continuano a Radio Italia Network e su Italia 1, ma la familiarità con il grande pubblico arriva grazie alla sua partecipazione allo spot girato da Gabriele Muccino per Nescafé. Continua il lavoro su Mtv prima e Tmc2 poi, ma dal 2004 è già a Rai2 con una sit-com e per con la conduzione di programmi. In seguito la vedremo a La7, Rai 3, Rai 1, fino alla conduzione del programma Alle falde del Kilimangiaro. Nel 2016 partecipa al film Poveri ma ricchi. Tra le collaborazioni giornalistiche, da segnalare quelle con il Corriere della Sera , Io Donna.L’incontro di sabato precede quello con Massimiliano Fuksas, il celebre architetto, in programma a distanza di sette giorni esatti (12 settembre), alla stessa ora e luogo. Le autorevoli presenze a la “Terrazza” danno la cifra di questa iniziativa tenuta a battesimo dal Comune e dall'attuale sindaco Agnese Carletti, dalla giornalista Federica Damiani, realizzata grazie alla partecipazione di tanti cittadini e aziende locali, e al sostegno dell'hotel Fonteverde, resort e importante realtà termale.