San Casciano dei Bagni: un centinaio di pecore aggredite in un allevamento

Il sindaco Agnese Carletti: “Dobbiamo trovare l’equilibrio ambientale perché non possono pagare sempre gli agricoltori. Porrò il tema all’attenzione alla nuova Giunta regionale”



Sono un centinaio gli animali morti che si è trovato di fronte Giuseppe Antonio Cocco, allevatore di San Casciano dei Bagni, quando all’alba del 23 settembre è uscito di casa per andare dalle sue pecore. Secondo la ricostruzione della Asl, probabilmente il gregge è stato attaccato da lupi o cani e così le pecore, impaurite, sono scappate tutte insieme e sono morte soffocate, una addosso all’altra. L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie di cronache che parlano di danni ingenti per agricoltori e allevatori dovuti a predatori e ungulati.



“Non si può più rimandare una discussione franca e concreta su questo tema - afferma Agnese Carletti, sindaco di San Casciano dei Bagni -. Dobbiamo trovare un equilibrio ambientale che al momento non c’è perché a pagare sono sempre gli agricoltori e gli allevatori. Porrò quanto prima il tema all’attenzione della nuova Giunta regionale.”