Apre il ''Temporary Shop'' nella piazza di San Casciano dei Bagni

Tutto il meglio della produzione enogastronomica, dell’artigianato (e non solo) in un unico negozio temporaneo

Nel periodo delle feste, oltre ai piccoli o grandi regali che siamo abituati a scambiarci, ci concentriamo anche sui prodotti alimentari, vino, olio ed enogastronomia di qualità e ci sono luoghi, come a San Casciano dei Bagni, in privincia di Siena, dove, per la prima volta, viene aperto un punto vendita, un “Temporary Shop”, dove si può trovare il meglio della produzione locale grazie all’adesione al Consorzio di eccellenza “San Casciano dei Bagni Terre e Terme” della gran parte delle attività economiche ed artigiane operanti nel territorio e di cui fa parte sia il Comune di San Casciano dei Bagni che il centro termale “Fonteverde Tuscan Resort & Spa”.Nel “Temporary Shop”, che sarà aperto al pubblico per la prima volta, dal 12 dicembre al 10 gennaio, in piazza Matteotti a San Casciano dei Bagni, si potrà trovare, quindi, il meglio della produzione locale di enogastronomia e tra i prodotti esposti di eccellenza, il meglio della produzione vitivinicola e olearia, dall’olio extra vergine d’oliva al vino chianti, ma anche le specialità gastronomiche di cinta Senese, grazie alla produzione di aziende a conduzione familiare, che hanno reintrodotto nel territorio l’allevamento di questa razza autoctona. Sarà inoltre possibile trovare anche i prodotti molto particolari provenienti da economia circolare realizzati dalla Cooperativa di Comunità Filo&Fibra, come l'ormai famosa “cassetta di cottura”, nonché prodotti di bellezza.L’apertura del “Temporary Shop”, sabato 12 dicembre, coincide anche l’attivazione delle luminarie sia Piazza Matteotti che quest’anno assume ancor più valore simbolico."L'apertura di questo negozio è davvero un bel segnale - afferma il sindaco Agnese Carletti - rappresenta un tessuto economico vivo, che non si arrende di fronte alle avversità e anzi le supera facendo squadra"."E’ proprio nei momenti più difficili che strumenti di aggregazione tra le imprese, quale è il nostro Consorzio, possono e devono dare una spinta in più. E noi ci siamo", afferma Serena Mori, presidente Consorzio di eccellenza “San Casciano dei Bagni Terre e Terme”.Il Consorzio “San Casciano dei Bagni Terre e Terme” riunisce oltre trenta soci con tipologie di attività economiche che vanno, come accennato, dalle aziende termali ai commercianti, dagli alberghi ai ristoranti, dagli agriturismi alle cantine del vino, sino ai produttori di olio agli artigiani, tutte attività economiche ed aziende specializzate che operano nel territorio di San Casciano dei Bagni e nelle sue frazioni.