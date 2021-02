San Casciano dei Bagni: riapre la SP 321 del Polacco tra Celle sul Rigo e SS 2 Cassia

L’intero tratto stradale verrà riaperto al traffico da giovedì 11 febbraio con senso unico alternato

A San Casciano dei Bagni viene riaperta domani, giovedì 11 febbraiola Strada Provinciale 321, denominata del Polacco, tratto tra Celle sul Rigo e Strada Statale Cassia (in particolare i tratti compresi tra le progressive km 32+200 e km 32+400 e tra le progressive·km33+700 e km 33+900 circa). La strada viene riaperta con senso unico alternato per consentire il proseguimento dei lavori."L'investimento che siamo riusciti a fare su questa strada - afferma il sindaco di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti - grazie alle risorse del CO.SVI.G. e alla Provincia di Siena, è molto importante perché la strada gravava in condizioni molto precarie. Ovviamente quelli della chiusura sono stati due mesi di enormi disagi e ringrazio i cittadini per la pazienza. Ancora oggi i lavori non sono conclusi, però intanto possiamo tornare a transitare su una delle nostre strade di collegamento più importanti".La strada, ricordiamo, era stata chiusa lo scorso 23 novembre, per poter proseguire i lavori per il recupero dei movimenti franosi. Per l’intervento di consolidamento di questo tratto stradale sono stati stanziati 330.000 euro, finanziamento interamente a carico della Società consortile CO.SVI.G. Scrl (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche).