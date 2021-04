Un 86enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi, venerdì 30 aprile alle 13.10, tra un'auto e un mezzo pesante, sulla SP 321 nel comune di San Casciano Bagni.L'automedica del 118 giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del conducente dell'auto. Nessuna conseguenza per l'autista del mezzo pesante. Sul posto anche l'ambulanza della Misericordia di Celle sul Rigo, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri per gli accertamenti del caso.