A La Terrazza il monologo Stabat Mater con l'attrice Fabrizia Sacchi e la storia di San Casciano dei Bagni nel racconto di Leandro Gualtieri

In piazza della Repubblica, venerdì 6 agosto alle ore 21.30 il monologo Stabat Mater e sabato 7 agosto alle ore 18.30 l'incontro dal titolo Il signore delle acque

Venerdì 6 agosto alle ore 21.30 Fabrizia Sacchi, attrice di teatro, cinema e televisione porta a La Terrazza Stabat Mater un monologo che dà voce allo straziante lamento di Maria Croce, madre emigrata al Nord. Il monologo è tratto dal testo originale di Antonio Tarantino e presentato in una versione riadattata di Stella Savino e Fabrizia Sacchi in dialetto napoletano, per la regia di Luca Guadagnino e Stella Savino.Fabrizia Sacchi ha ricevuto una nomination ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento per il film Viaggio Sola di MariaSole Tognazzi, in Stabat Mater l'attrice interpreta il delirio appassionato e il lamento straziante di Maria Croce, ragazza madre meridionale nella periferia di una Torino ferita e degradata, all'inizio degli anni '90. Maria Croce è una donna emarginata, una madre reietta, vinta dalla vita, una vittima, sì, che però si dimena come un animale colpito a morte, un animale in pena che prega senza fiato, e che fino all'ultimo rifiuta di darsi per vinto. Il testo è un flusso continuo di parole ininterrotte che raccontano della disperazione e del calvario di una madre che tenta contro tutto e contro tutti di salvare la vita al figlio, finito in galera per motivi politici.Sabato 7 agosto, alle ore 18.30 sarà ospite sulla panchina de La Terrazza Leandro Gualtieri, imprenditore visionario e figura chiave nella storia di San Casciano dei Bagni. Nel 1997 è stata sua l'intuizione di trasformare le vecchie terme in un resort 5 stelle, creando centinaia di posti di lavoro e dando un nuovo impulso all'intera economia locale. Gualtieri, insieme alla presidente de La Terrazza, Federica Damiani, ripercorreranno i sogni, le ambizioni e i successi dell'imprenditore che ha lanciato San Casciano nel panorama internazionale.