Nell'Anno di Dante La Terrazza di San Casciano dei Bagni chiude gli incontri con la Lectio Magistralis di Tomaso Montanari

Sabato 4 settembre in piazza della Repubblica, l'incontro dal titolo “Dante e le due lingue degli Italiani”

Il professor Tomaso Montanari, rettore eletto dell'Università per Stranieri di Siena, chiude gli incontri de La Terrazza portandoci nel mondo figurativo e poetico di Dante nel settecentesimo anno dalla sua morte. La battaglia di Montanari per la cultura e l'ambiente è una battaglia per il pieno sviluppo della persona, per lui, l'unico modo per celebrare Dante è leggerlo e studiarlo.Un evento unico per La Terrazza ospitare l'imperdibile Lectio Magistralis del professor Tomaso Montanari che propone a San Casciano dei Bagni un viaggio dal titolo Dante e le due lingue degli Italiani: le due lingue degli italiani, quella delle parole e quella delle immagini, secondo un'idea di "bilinguismo culturale" che affiora alla nostra coscienza storica nell'XI canto del Purgatorio, dove Dante paragona i padri del volgare (Guinizzelli, Cavalcanti e lui stesso) a Giotto e Cimabue, padri della pittura italiana. La dignità delle immagini, questa lingua popolare e coltissima insieme, parte da Dante e a Dante incessantemente ritorna.Tomaso Montanari, fiorentino, storico dell'arte, accademico e saggista, rettore eletto dell'Università per Stranieri di Siena, scrive su il Fatto Quotidiano, il Venerdì di Repubblica, Altreconomia, MicroMega. Ha curato trasmissioni televisive per Rai 5 e per Loft. Ha ricevuto il Premio Bassani di Italia Nostra per il giornalismo in difesa del patrimonio culturale e per la stessa ragione è stato nominato commendatore dal presidente della Repubblica. È stato presidente di Libertà e Giustizia.Tra i suoi libri: L'ora d'arte (Einaudi 2019); Costituzione italiana. Articolo 9 (Carocci 2018); Cassandra muta. Intellettuali e potere nell'Italia senza verità (Edizioni Gruppo Abele 2017); La libertà di Bernini. La sovranità dell'artista e le regole del potere (Einaudi 2016); Privati del patrimonio (Einaudi 2015); Le pietre e il popolo. Restituire ai cittadini l'arte e la storia delle città italiane (minimum fax 2013); A cosa serve Michelangelo? (Einaudi 2011)