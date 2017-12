Appuntamenti con la storia a San Casciano

A partire dal 29 dicembre. Incontro sulle origini di Celle, la torre e il museo

Concerti, spettacoli e altri eventi nel calendario di San Casciano Bagni

Un’affascinante ricerca sulle origini di Celle sul Rigo, a cura dell’architetto e grande appassionato di storia Andrea Brogi, sarà presentata al teatro della filarmonica venerdì 29 dicembre (ore 16) insieme a una pubblicazione con gli studi sulle vie di comunicazione, i ritrovamenti archeologici, l’evoluzione urbana e delle mura difensive, dal periodo etrusco-romano fino ad oggi. In serata, torneo di briscola al circolo la Primavera (ore 21) e concerto di ottoni della Filarmonica Bisacchi al teatro dei Georgofili e Accalorati di San Casciano dei Bagni. Da non perdere il 30 dicembre uno spettacolo originale: il carillon vivente (ore 17-19) nel piazzale del Ponte, in via Gramsci e in piazza Matteotti, a San Casciano dei Bagni. In chiusura, altro torneo di briscola, questa volta al circolo Auser di Palazzone. Il nuovo anno viene salutato da un concerto (ore 18) dell’ensemble strumentale barocco “il Rossignol”, nella collegiata di San Leonardo di San Casciano dei Bagni. Poi altre iniziative fino all’Epifania, nell’ambito di un cartellone ricchissimo, che va avanti dall’8 dicembre. Intanto, in questo periodo, restano aperte le principali attrazioni culturali: le Stanze cassianensi il 30 (ore 16-18 e 31 dicembre (ore 10,30-12,30), il 5 (ore 16-18), il 6 e il 7 gennaio (ore 10,30-12,30), la torre di Celle sabato 30 dicembre (ore 10,30-12,30) e sabato 6 gennaio (ore 10,30-12). Per informazioni: tel. 057858141.