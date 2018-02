''That’s amore'', con Marco Cavallaro a San Casciano dei Bagni

Sabato 17 febbraio, nell’ambito della stagione teatrale

"That’s amore" è il titolo della commedia di Marco Cavallaro che va in scena al teatro dei Georgofili Accalorati sabato 17 febbraio (ore 17).Lo spettacolo (La Bilancia Produzioni – Esagera) è con Ramona Gargano, Marco Cavallaro, Marco Maria Della Vecchia. Le musiche originali sono di Piero Di Blasio, l’arrangiamento di Priamo Di Biase, le scene di Federico Marchese. La storia vede protagonisti un lui e un lei, che non si conoscono. Lui è stato lasciato dalla fidanzata. Lei molla il fidanzato. Lui e Lei si ritrovano senza casa. Lei e Lui affittano, per uno strano scherzo del destino, lo stesso appartamento. Lui e Lei sono costretti a passare un intero week end insieme, ma Lei odia tutti i “Lui” e Lui odia tutte le “Lei”. I problemi arrivano quando arriva “L’altro”. In un vorticoso susseguirsi di situazioni nasce una divertente storia d’amore condita da dolci e romantiche canzoni, una vera e propria commedia musicale “da camera”. Una favola moderna sul bisogno d’amarsi per affrontare la vita.Biglietto intero 12 euro, ridotto e ragazzi 10 euro. Per informazioni: telefono 334161504.