Terzo appuntamento con i concerti barocchi dell'estate sangimignanese

L'Accademia dei Leggieri è presente all'interno della rassegna di eventi dell’estate 2018 di San Gimigano con una serie di otto concerti che saranno praticamente una vera e propria anteprima del X Festival Barocco (in programma a settembre) lunga un'intera estate.Tutti gli otto concerti si terranno presso il cortile di Palazzo Moronti Ciotta, dimora storica nel pieno centro di San Gimignano, fra piazza della Cisterna e l’ex carcere, in via del CastelloSingolare il programma del terzo concerto: giovedì 12 luglio, alle ore 18,30, presso il Cortile di Palazzo Moronti Ciotta in Via del Castello a San Gimignano, ancora musica vocale italiana del XVIII secolo con un concerto dal titolo: “Ostinato, variazioni su un basso”. Gli artisti saranno Francesca Caponi, soprano, Costanza Redini, contralto e Piero Lauria, clavicembalo, con un repertorio di musiche di Monteverdi, Frescobaldi, Barbara Strozzi, Sances e MerulaIl concerto vede l’esecuzione di brani costruiti tutti su dei bassi ostinati, ovvero una linea di basso strumentale uguale e insistente sopra la quale le parti vocali si dipanano in quelle che sono delle vere e proprie variazioni melodiche, sempre espressivamente fedeli al testo e con un uso più libero di licenze, cromatismi, intervalli e dissonanze. L’ascoltatore avrà modo di sentire ad esempio la differenza fra un basso di Passacaglia e uno di Ciaccona, due generi musicali che nascono come vere e proprie danze fino a diventare nel tempo mèri contenitori formali e strutturali e che molti grandi autori in seguito (anche romantici e moderni) utilizzeranno a più riprese.Tutte le informazioni sul sito www.accademiadeileggieri.org e presso l'ufficio turistico Pro-Loco, tel. 0577940008. I biglietti (12 €) sono in vendita presso la stessa Proloco o presso la biglietteria del concerto a partire da un'ora prima dell'evento.