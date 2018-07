Il Comune di San Gimignano informa la cittadinanza che la data di scadenza della rata di acconto della TARI relativa all’anno 2018, originariamente prevista per il 16 luglio, è stata posticipata al 31 agosto 2018, per cause non imputabili alla scrivente Amministrazione Comunale.Infatti, il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione è stato commissionato ad una ditta specializzata, nel rispetto delle procedure pubbliche di affidamento, e tuttavia, alla data odierna, gli avvisi di pagamento non risultano recapitati ai contribuenti; pertanto l’Amministrazione comunale ha deciso di spostare al prossimo 31 agosto la relativa scadenza di pagamento.