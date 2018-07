Quarto appuntamento con i concerti barocchi dell'estate sangimignanese

L'Accademia dei Leggieri è presente all'interno della rassegna di eventi dell’estate 2018 di San Gimignano con una serie di otto concerti che saranno praticamente una vera e propria anteprima del X Festival Barocco (in programma a settembre) lunga un'intera estate.Tutti gli otto concerti si terranno presso il cortile di Palazzo Moronti Ciotta, dimora storica nel pieno centro di San Gimignano, fra Piazza della Cisterna e l’ex carcere, in via del CastelloIl quarto concerto sarà martedì 17 luglio, alle ore 18,30, presso il Cortile di Palazzo Moronti Ciotta e vedrà esibirsi Costanza Redini, contralto, Rossella Giannetti, clavicembalo e François De Rudder, fagotto barocco. Il programma, dal titolo “Haendel a Napoli”, prevede musiche di Haendel, Scarlatti, Vinci e Porpora.Ciò che lega Haendel ad alcuni compositori napoletani come appunto Leonardo Leo, Nicola Porpora o Leonardo Vinci, è molto più vicino di quanto sembri. Intanto, tutti sono nati nell’arco di cinque anni, dal 1685 al 1690. Haendel, attivo per gran parte della sua vita a Londra, compose moltissime opere secondo lo stile italiano e, più precisamente, secondo quello napoletano che era già molto in voga in tutte le corti e i centri musicali europei. Il sassone attinse poi a piene mani dai suoi colleghi partenopei quando, per adempiere ai propri impegni contrattuali quale autore ed impresario egli stesso, era obbligato a mettere in scena dei “pasticci”, ovvero opere fatte di arie prese da altre opere di diversi autori, e proprio Leo era uno dei più “sfruttati” in tal senso.Tutte le informazioni sul sito www.accademiadeileggieri.org e presso l'ufficio turistico Pro-Loco, tel. 0577940008. I biglietti (12 €) sono in vendita presso la stessa Proloco o presso la biglietteria del concerto a partire da un'ora prima dell'evento.