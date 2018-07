Tributo ai Nomadi, alla rocca di Montestaffoli Musicanomade in concerto

Martedì 17 luglio alle ore 21,30 ingresso gratuito

Da “Io vagabondo” a “Io voglio vivere” passando per “Un pugno di sabbia” e tanti altri successi. Martedì 17 luglio il gruppo Musicanomade è in concerto a San Gimignano con uno spettacolo-tributo ai Nomadi (ore 21,30 – Rocca di Montestaffoli, ingresso gratuito). L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Il Pentagramma, diretta da Ivan Morelli, nell’ambito del cartellone di eventi “Accade d’Estate”.Sul palco la band composta da sangimignanesi doc, Alessandro Sardelli (chitarra e voce solista), Gino Guercini (tastiera e voce solista), Massimiliano Battistelli (chitarra e cori), Marcello Salvestrini (basso) e Daniele Beveroni (batteria).Il Pentagramma, ormai da 25 anni attivo sulla scena locale, nasce e centra la sua attività principale sui corsi musicali per bambini e adulti, dalla classica al rock, creando vari gruppi di musica d’insieme volti anche alla valorizzazione dei rapporti umani, oltre che ad una stimolante crescita musicale. Da più anni, inoltre, in concomitanza con i corsi musicali, l’associazione dà vita ad un ricco cartellone di eventi musicali, circa 40 ogni anno, riscontrando sempre un ampio consenso di pubblico. Sono appuntamenti fissi il cartellone lirico di San Gimignano Musica tutti i martedì e giovedì fino ad ottobre, OperaGalà il 12 agosto e il 7 ottobre, PianoSolo il 26 agosto, e Rocka Festival dello scorso giugno.Per maggiori informazioni: ufficio Proloco 0577.940008 oppure sul sito www.sangimignano.com