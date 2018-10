''OperaGalà'', a San Gimignano viaggio nell'universo femminile dell'Opera

Un viaggio nell’universo femminile dell’Opera attraverso celebri arie da le più importanti opere liriche come La bohème, La traviata, Carmen, L'elisir d’amore, Turandot, Le nozze di Figaro. E’ quello in programma domenica 7 ottobre a San Gimignano offerto dall’associazione Il Pentagramma che renderà omaggio alla tradizione lirica con “OperaGalà” (ore 17 - chiesa di San Jacopo).Protagoniste le voci di Francesca Caponi, Beatrice Cresti, Keren Or Davidovitch e Elisa Bartalini, accompagnate al pianoforte del maestro Ivan Morelli. Uno spettacolo ricco di cambi di scena per toccare tutte le corde emotive dell’animo umano.Il Pentagramma, ormai da 25 anni attivo sulla scena locale, nasce e centra la sua attività principale sui corsi musicali per bambini e adulti, dalla classica al rock, creando vari gruppi di musica d’insieme volti anche alla valorizzazione dei rapporti umani, oltre che ad una stimolante crescita musicale. Da più anni, soprattutto nel periodo estivo, l’associazione si dedica alla realizzazione di un ricco cartellone di circa 40 eventi musicali, spaziando nei vari generi, dalla classica al rock, dall’opera lirica alla musica popolare, occupando varie location tra le più suggestive della città e collaborando con gran parte delle realtà artistiche e sociali del territorio riscontrando sempre un ampio consenso di pubblico.Per informazioni e biglietteria contattare l'ufficio turistico di San Gimignano, in Piazza Duomo, tel 0577 940008 email info@sangimignano.com oppure on-line su www.classictic.com Ingresso intero 20 euro, ridotto 15 euro.