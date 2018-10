Fontanello di San Gimignano chiuso per lavori

Sospensione necessaria per garantire un intervento di manutenzione. Acque comunicherà appena possibile la data prevista per la riattivazione

Acque SpA comunica che l’erogazione di acqua ad alta qualità al fontanello di piazza Martiri della Libertà a Belvedere, nel Comune di San Gimignano, è stata sospesa per consentire lo svolgimento di un intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto.Acque SpA comunicherà appena possibile la data prevista per la riattivazione del fontanello.Nello scusarsi per i possibili disagi, Acque ricorda che per tutte le informazioni sui fontanelli è possibile visitare la pagina web www.acque.net/fontanelli-acqua-alta-qualita