Mura San Gimignano, Cenni (Pd): ''Solo Regione Toscana e Governo Gentiloni hanno attivato interventi. Dall’attuale Governo nessun impegno''

La parlamentare senese è intervenuta oggi in Aula dove il sottosegretario Vacca ha risposto all'interpellanza presentata sei mesi fa, dopo il crollo della cinta muraria della città senese

"La risposta di oggi del sottosegretario Gianluca Vacca alla mia interpellanza urgente presentata dopo il crollo delle mura di San Gimignano arriva dopo ben 6 mesi e fuori tempo massimo. Quanto era da fare è stato risolto dal Ministro Dario Franceschini e dalla Regione Toscana che sono intervenuti immediatamente comprendo rispettivamente con 300 mila e 200 mila euro i costi per gli interventi da svolgere, dopo che un tratto di circa otto metri di mura medievali della cinta della città turrita era collassato. Alle mie domande legate alla possibilità per i Comuni di utilizzare fondi propri in deroga ai vincoli di bilancio e sulla volontà del Governo di attivare risorse dedicate a tutela delle mura nei comuni medievali patrimonio Unesco, invece, da parte del sottosegretario Vacca, non è arrivata neanche mezza parola. Ne deduco, purtroppo, che il tema non sia affatto tra le priorità del ‘Governo del cambiamento’”.Con queste parole Susanna Cenni, parlamentare del Pd alla Camera commenta la risposta arrivata oggi in Aula alla sua interpellanza urgente presentata ad aprile scorso agli indirizzi dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze. A rispondere alla parlamentare senese è stato oggi il sottosegretario ai beni e alle attività culturali Gianluca Vacca. Nell'interpellanza Susanna Cenni chiedeva al Governo di ragionare sulla possibilità di promuovere norme specifiche che permettano alle amministrazioni comunali di poter utilizzare risorse economiche in deroga ai vincoli del pareggio di bilancio e per prevenire e ripristinare eventuali danni arrecati al patrimonio culturale pubblico. Sempre nel testo, infine, la parlamentare senese chiedeva al Governo di valutare la possibilità di istituire un apposito fondo dedicato alla manutenzione e salvaguardia delle fortificazioni medievali riconosciute patrimonio storico e culturale Unesco, come San Gimignano.