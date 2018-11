Conferimento rifiuti: a San Gimignano arrivano gli Ispettori ambientali

Approvato in Consiglio Comunale il regolamento per l’istituzione di una nuova figura nominata dal sindaco

Una nuova figura al servizio della comunità nella lotta allo scorretto conferimento dei rifiuti. A San Gimignano arriva l’Ispettore Ambientale; approvato nei giorni scorsi in Consiglio Comunale il regolamento che istituisce e sancisce le attività della nuova figura per la prevenzione e il controllo sul corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti. L’Ispettore Ambientale sarà nominato dal sindaco e potranno essere indicate persone operanti nella società che gestisce il servizio o in soggetti esterni operanti nella tutela ambientale, o dipendenti comunali. I loro compiti saranno quelli di informare i cittadini sulle modalità di conferimento dei rifiuti ma anche vigilare e controllare su eventuali comportamenti non corretti ed accertare le infrazioni. Il lavoro degli ispettori ambientali ed i loro interventi saranno esclusivamente attivati sotto il coordinamento della polizia municipale e dell’ufficio ambiente.«Ancora un altro traguardo importante nella lotta ai furbetti dei rifiuti dopo la delibera di Giunta per l’installazione di fototrappole – ha sottolineato l’assessore all’ambiente del Comune di San Gimignano, Niccolò Guicciardini -. Gli Ispettori Ambientali saranno figure fondamentali per il nostro decoro urbano; il loro ruolo non sarà semplicemente repressivo ma i cittadini potranno trovare un nuovo punto di riferimento per il corretto conferimento dei rifiuti».