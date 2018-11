Aspettando il Natale a Casa Campatelli di San Gimignano

Sabato 8 dicembre, dalle ore 16 alle 18, i visitatori di Torre e Casa Campatelli, Bene del FAI - Fondo Ambiente Italiano a San Gimignano, potranno assistere agli ultimi ritocchi alle decorazioni degli spazi del Bene. Davanti agli ospiti, lo staff della Fondazione terminerà di addobbare la dimora e apparecchierà la tavola della sala da pranzo settecentesca con le ceramiche e i cristalli appartenuti alla famiglia toscana. I visitatori potranno passeggiare tra le stanze, godendosi i preparativi, per poi spostarsi nelle soffitte e partecipare a un laboratorio gratuito di addobbi natalizi.Domenica 23 dicembre, dalle ore 17, Torre e Casa Campatelli accoglierà i visitatori nella suggestiva atmosfera natalizia. Gli ospiti potranno passeggiare per le stanze addobbate del piano nobile curiosando tra quadri, oggetti e libri appartenuti alla famiglia Campatelli. La sala da pranzo sarà apparecchiata con le ceramiche originali della signorina Lydia Campatelli, come se stesse ancora aspettando gli ospiti per la cena di Natale. Terminata la visita, dalle ore 18, si potrà brindare con un calice di bollicine e gustare dolcetti natalizi per salutarsi e festeggiare insieme le feste.Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di Pirelli che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.InformazioniTORRE E CASA CAMPATELLI, via San Giovanni, 15 – San Gimignano (SI)Decorazioni natalizie FAI-da-te a Casa CampatelliOrario: dalle ore 16 alle ore 18Prezzi: Intero 7€; residenti e iscritti FAI gratuito; convenzione famiglia 16€; bambini 2€; studenti 4€.Bollicine, dolcetti e racconti in una casa di altri tempiOrario: dalle ore 17. Brindisi dalle ore 18 nelle soffitte.Prezzi: Intero 10 €; residenti e iscritti FAI 5€; residenti 3€.Tel. 0577.941419 - faicampatelli@fondoambiente.it - www.torrecampatelli.it