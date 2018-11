San Gimignano, piazza delle Erbe intitolata alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Venerdì 30 novembre, in occasione della Festa della Toscana, l’apposizione della targa. A precedere un consiglio comunale aperto con gli alunni delle quinte elementari

Piazza delle Erbe intitolata alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per il 2018/2019. Venerdì 30 novembre, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Toscana, è stata apposta una targa di intitolazione realizzata sui bozzetti emersi dai laboratori sul tema con gli alunni delle quinte elementari guidati dall’artista Bruna Ferrazzini nell’ambito del progetto “Biriki” dell’associazione culturale Didee con il patrocinio di Amnesty International e dell’amministrazione comunale di San Gimignano.A scoprire la targa insieme al sindaco Giacomo Bassi, alla Giunta e ai rappresentanti del Consiglio Comunale, proprio i bambini delle quinte elementari dell’Istituto Folgore da San Gimignano. A precedere l’intitolazione della piazza anche un consiglio comunale aperto a cui hanno partecipato gli stessi alunni confrontandosi con amministratori e rappresentanti politici con la formale adozione di un ordine del giorno elaborato in occasione del 70esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per riaffermare l’impegno dell’amministrazione comunale a favore dei diritti umani. Durante la seduta consiliare, alla presenza di Francesco Chiantese, anche la proiezione di un cortometraggio di presentazione del progetto “Città Visibili”, svolto dall’Accademia Minima del Teatro Urgente e finalizzato alla prevenzione del disagio e all’integrazione delle minoranze culturali. Ad ogni piccolo studente, inoltre, è stata consegnata una copia della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani aderendo al progetto “Una Dichiarazione in ogni tasca”.