Lumière a colori: San Gimignano si veste di colore

Il Centro Commerciale Naturale e il Comune di San Gimignano invitano a scoprire i colori della sesta edizione di Lumière sabato 8 dicembre dalle 18 alle 23

Lumière, il festival che narra storie e visioni grazie della luce e tecnologia, sabato 8 dicembre 2018 racconta San Gimignano con il linguaggio dei colori."Approcciare l’argomento dei colori è di per sé un compito complesso - spiega Genziana Pompei, presidente del CCN San Gimignano -. Essi ci appaiono scontati e imprescindibili dalla nostra vita quotidiana, spesso senza soffermarci ad individuarne la matrice fisica o semiologica. Il colore non è una qualità dei corpi ma si svela grazie alla luce, nostro elemento narrante. Possiede una forte valenza culturale, è il prodotto di costruzioni complesse e per questo motivo abbiamo scelto molti artisti e persone creative del nostro territorio, chiedendo loro di declinare la loro arte in colore."Artisti, ballerini, musicisti e vj porteranno ognuno il loro universo di colori da parti del mondo differenti, fedeli all’anima di Lumière, da sempre multilinguistica e multiculturale.Partendo da Porta San Giovanni, il visitatore si immerge nei colori che vestiranno alcune torri, simbolo inconfondibile di San Gimignano, monumenti e alcuni edifici, negli spettacoli itineranti e nelle esibizioni di percussionisti, giocolieri, musicisti. Salendo in piazza della Cisterna, si trova nella tela dipinta di luce del live drawing o coinvolto da un gruppo di percussionisti, mentre in Piazza del Duomo si districa tra raggi laser, o ammira intermezzi di danza o di giocoleria o un mandala gigante. Fermandosi in Piazza Sant’Agostino assiste a sperimentazioni artistiche e balla immerso tra proiezioni video del vj e la musica di dj e gruppi musicali. Prima dell’inizio ufficiale di Lumière, il turista può scoprire i colori naturali del paese con una passeggiata al crepuscolo.Lumière a colori rientra nelle iniziative sangimignanesi ”Accade d’inverno” ed è realizzato dal CCN San Gimignano con il patrocinio del Comune di San Gimignano. L’ingresso è gratuito.Il programma completo, gli artisti e i collaboratori della manifestazione sono disponibili su www.ccnsangimignano.com