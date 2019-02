San Gimignano, iniziati i lavori di Acque Spa per la nuova fognatura in via dei Fossi

Circa 250 metri di nuova tubazione. Il progetto migliorerà il servizio di fognatura e depurazione nel centro storico. L’intervento si chiuderà per la fine del mese di giugno

Da pochi giorni Acque SpA ha iniziato i lavori per la realizzazione della nuova fognatura in via dei Fossi, nel Comune di San Gimignano. Un'operazione significativa, che interesserà il centro storico e che comporta un investimento di 180mila euro. L’obiettivo dell’intervento è quello dell’eliminazione degli scarichi fognari in ambiente. I risultati attesi sono quelli di un miglioramento del servizio e la sua razionalizzazione, oltre agli importanti benefici ambientali.Nel dettaglio, le attività riguarderanno l’intercettazione degli scarichi fognari provenienti da via dei Fossi e il loro collettamento tramite un sollevamento fognario e una nuova condotta. L’intervento di realizzazione della tubazione sarà eseguito mediante trivellazione orizzontale controllata, una tecnica di lavoro che permetterà di non interferire con la viabilità della zona. La nuova infrastruttura avrà una lunghezza di 250 metri e condurrà i reflui alla rete fognaria esistente presso Porta San Giovanni. Da qui, gli scarichi saranno indirizzati al depuratore.Nelle settimane scorse si sono concluse tutte le pratiche necessarie all’inizio delle attività (assegnazione dei lavori all’impresa esecutrice, richiesta dei permessi per la posa in opera della nuova condotta, etc.). In seguito è stato allestito il cantiere e sono iniziati i primi saggi. Ora i lavori entreranno nel vivo: salvo imprevisti tecnici o condizioni meteo particolarmente sfavorevoli, l’intervento dovrebbe concludersi indicativamente entro la fine di giugno.