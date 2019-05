''Francigena per tutti'': a San Gimignano a piedi, in bici o come si vuole sulle orme di Sigerico

Domenica maggio un percorso di 8 chilometri sul territorio di San Gimignano

Torna la giornata di festa per i viaggiatori lenti sulle orme di Sigerico. E’ “Francigena per tutti” che si svolgerà domenica 5 maggio per un percorso da 8 chilometri sul territorio di San Gimignano da percorrere insieme a piedi o in bici. La partenza alle ore 9.30 dal parcheggio capanno zona Poggiacolle – Fattoria San Donato, arrivo previsto a Castelvecchio per il pranzo intorno alle ore 12.30 e rientro a San Gimignano per le ore 15.30.Un’iniziativa, nel terzo anniversario del Villaggio del Pellegrino, per riscoprire il piacere del camminare o pedalare insieme e per ammirare le bellezze del paesaggio in questo affascinante angolo di toscana, senza fretta e senza competizioni.“Francigena per tutti” è una manifestazione organizzata dal Gruppo Ciclisti Amatori di San Gimignano, Gruppo Escursionistico Colori Organizzato di Castelfiorentino, Federazione Italiana Escursionismo. L’evento è inoltre realizzato con il contributo del Comune di San Gimignano e in collaborazione con il Comune di Noceto.Info: Registrazione alla partenza. La quota d’iscrizione di 5 euro è comprensiva del pranzo e della maglietta ricordo. Gratis fino a 16 anni. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata.L’itinerario è di 8 km e non presenta difficoltà. Si può partecipare con bici e a piedi. Una jeep sarà a disposizione per l’intero tragitto per l’assistenza. I ciclisti devono contattare Paolo Marrucci per l’itinerario: 3290570234. Riferimento per gli escursionisti: Alessio Latini 3391561203