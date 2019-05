Trovati con pistola carica a bordo dell'auto: due pregiudicati arrestati dai Carabinieri

La scorsa notte a Ulignano, nel comune di San Gimignano, i Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi, insieme ai militari della locale Stazione, hanno arrestato due cittadini albanesi pregiudicati per detenzione e porto abusivo di arma clandestina.I due, fermati dai militari dell'Arma a bordo di una Golf per un controllo, sono stati sottoposti a perquisizione in quanto vecchie conoscenze delle forze dell'ordine. P.H, 33enne residente a Certaldo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina in plastica termosaldata da un terzo di grammo. Addosso all'altro, L.R., 22enne domiciliato a Castelfiorentino, non è invece stato ritrovato nulla.Tenuto conto dei precedenti penali dei due, i Carabinieri hanno comunque condotto l’auto al comando della Compagnia di Poggibonsi e sotto la luce dei riflettori hanno provveduto a verificarla in maniera certosina alla ricerca di ulteriori sostanze stupefacenti.Nessun altro stupefacente è stato invece rinvenuto a bordo ma, in un piccolo vano posteriore all'autoradio, è stato ritrovato un involucro contenente una pistola tedesca della Prima guerra mondiale, una Mauser semiautomatica, modello 1910, calibro 6,35 con matricola abrasa, con tre cartucce inserite nel caricatore e un’altra in canna. Dopo l’eliminazione della matricola l’arma era stata cromata presentandosi in perfetto stato di conservazione, perfettamente funzionante, nonché pronta a sparare.A questo punto i due uomini sono stati arrestati e, una volta verbalizzato l’accaduto, sono stati tradotti al carcere di Siena di Santo Spirito accusati del reato di detenzione e porto abusivo di arma clandestina; il 33enne è stato inoltre segnalato alla Prefettura per il possesso di cocaina. La droga e l'arma sequestrate sono state repertate per il successivo deposito presso l’ufficio corpi di reato della Procura senese.